Sie sind ein weltmeisterliches Duo: Michelle Gisin, 27, und ihr Freund Luca De Aliprandini, 30. Sie holte an den Titelkämpfen in Cortina d'Ampezzo im Februar Bronze in der Alpinen Kombination, er wurde Vizeweltmeister im Riesenslalom. Ganz so schnell, wie sie auf der Piste unterwegs sind, entwickelte sich ihre nun bereits rund sieben Jahre andauernde Liebe nicht. Zunächst nämlich waren De Aliprandinis Annäherungsversuche in den sozialen Medien unbeachtet geblieben. Erst im Trainingslager in Argentinien wenig später schliesslich funkte es.