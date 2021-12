So simpel ist das Liebesrezept von Luca und Christina

Denn seit die beiden im Sommer 2020 ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, scheinen sie nicht nur in der Küche ein Gedicht nach dem anderen aufzutischen – auch auf Instagram widmen sich der Berner und die Ruhrpotterin in regelmässigen Abständen rührende Zeilen. Auch nach über anderthalb Jahren Beziehung vermitteln sie nach wie vor den Eindruck, frisch verliebt zu sein – und das, obwohl ein sehr grosser Schritt ansteht: In Thun haben die beiden ihr erstes gemeinsames Eigenheim erworben. Noch stehen Umbauarbeiten an, doch im kommenden Jahr sollten die beiden ihr gemeinsames Zuhause beziehen können und ihrer Beziehung damit einen weiteren Meilenstein errichten.