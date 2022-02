Corona sorgt fürs Liebes-Aus

Trotzdem ist die Landung auf der anderen Seite schmerzhaft. Das Loch ist zwar überwunden, seine zehnjährige Beziehung zu Topmodel Ronja Furrer, 30, ist ihm zum Opfer gefallen. Das Paar versucht, die Risse zu kitten. Die Fernbeziehung – sie lebt in New York, er in Zürich – macht das fast unmöglich. «Man kann gewisse Dinge nicht am Telefon diskutieren.» Corona sorgt dann für das endgültige Liebes-Aus. Fünf Monate lang sehen Ronja und Stress sich nicht. «Irgendwann haben wir einander einfach nicht mehr gespürt. Da wusste ich: Jetzt ists am Arsch», meint der Rapper in seiner nonchalant pragmatischen Art. Dem Beziehungsende folgt die Erkenntnis: «Liebe kann man nicht steuern. Auch wenn man es noch so sehr versucht.»