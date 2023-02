Es ging nie um Verkaufszahlen

Geboren wird Andreas Flückiger – aus Andreas wird Ändu wird Endo – in Burgdorf, dem Tor zum Emmental. Sein Vater, ein Polizist, stirbt bei einem Autounfall, als Andreas fünf ist. Der Bub zieht mit den beiden Brüdern und der Mutter in deren Heimat Kärnten, besucht in Klagenfurt ein katholisches Internat. Schön sind die Erinnerungen an diese Zeit nicht. Als schönsten Teil seiner Kindheit bezeichnet er die Sommerferien bei seinen Grosseltern in Biel. Nach einer Lehre als Siebdrucker in Wien kehrt Endo in den frühen 1980er-Jahren in die Schweiz zurück. 1989 gründet er mit Ueli Balsiger alias Balts Nill (68) Stiller Has. Charts hin, Hitparade her – all ihre Alben landen dort – doch bei den «Hasen» gehts immer um anderes als um Verkaufszahlen. Es geht um Liveauftritte, es geht um Poesie – es geht um Magie. Denn Endo Anaconda spricht bei allem politischen Engagement immer die Sprache der Leute. Und schlägt so scheinbar mühelos eine Brücke.