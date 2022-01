3 Celebrity-Haartrends, die wir kennen sollten

Der weichere Kontrast zwischen Haarfarbe und Hautton hebt den Teint an und lässt ihn heller erscheinen. Schauspielerin Cynthia Nixon postete ein Bild von sich und Kollegin Sarah Jessica Parker am Set der Serie «And Just Like That». Mit der Rückkehr von Carry Bradshaw auf die Bildschirme ist der berühmte Haartrend mit einem modernen Twist zurück und zeigt, wie schön Hair Contouring das Gesicht umschmeichelt.