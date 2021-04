5 Tipps, wie ihr Stirnfalten vorbeugen könnt

Dass unsere Ernährung einen massiven Einfluss auf unser Hautbild hat, ist klar. Doch welche Lebensmittel wirken einer frühzeitigen Alterung wirklich entgegen? Neben einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr ist beispielsweise Vitamin C super wichtig für ein schönes und junges Hautbild. Es kurbelt beispielsweise die Zellaktivität an, beugt Unreinheiten vor und lässt den Teint strahlen. Zudem sind essentielle Fettsäuren wichtig für die Geschmeidigkeit der Haut. Diese findet man beispielsweise in Avocados, Nüssen, Blaubeeren, Grünkohl und Fisch.