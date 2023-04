Washed Denim

Der Denim-Look findet jetzt seinen Weg auf die Augenlider. Bei dieser Variante wird mit Blau-Nuancen gearbeitet, die an verwaschene Denim-Stoffe erinnern. Die hellen Blautöne werden dabei sehr präsent auf den Augenlidern aufgetragen und mit schwarzer Mascara in Szene gesetzt. Sanfter rosiger Blush auf den Wangen und glänzendes Lipgloss runden den Look ab. Der Washed-Denim-Eyeshadow passt perfekt zu Outfits mit heller Jeans.