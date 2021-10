Wir droppen noch mal ein paar Hinweise: Miranda Kerr macht es schon seit Jaaaahren, Rihanna machts – natürlich – ein bisschen anders als alle anderen und Lady Gaga ist noch nicht allzu lange dabei. Na? Ja, genau, wir reden von dem beliebten zweiten Standbein, das sich diverse Hollywood-Sternchen seit einigen Jahren in der Beauty-Branche schaffen. Wer was auf sich hält, der bringt mindestens ein Lip Kit heraus, am besten noch Foundations in unzähligen Nuancen und Highlighter so schimmernd wie ein Meerjungfrauenschwanz. Im Geschäft mit der Schönheit scheint nicht nur nach wie vor der Rubel auf Höchstgeschwindigkeit zu rollen, auch die Nachfrage ist offensichtlich immer noch unersättlich. Ein Bronzer von Rihanna? Her damit! Lippenstift, wie Rosie Huntington-Whiteley ihn trägt? Ab in den Warenkorb. Miranda Kerr verdankt ihren porenfreien Teint Kurkuma-Peeling? Gib, gib! Die Masse konsumiert dankbar alles Schönmachende, was ihre Idole ihnen auf Instagram entgegenstrecken. Blöd, wer da nicht auf den Erfolgsgaranten-Wagen aufspringt.