«Wenn du Steak in die Pfanne haust, wird es fest.» Das Steak ist mein Gesicht. Gebraten wird es durch Dr. Omar Haroon, der einen Brand unter meiner Haut legen will. In der Praxis am Zeltweg in Zürch hat der plastische Chirurg ein Höllengerät stehen, das nur ganz wenige haben. Morpheus8 nennt sich die heiss begehrte Hollywood-Methode zur Hautstraffung ohne OP, die zusätzlich zu den 60 Kilojoule Energie gülden schimmernde Nadeln ganze vier Millimeter in die Haut jagt. «Wir needlen das ganze Gesicht, schiessen da Feuer rein, setzen einen Brand in der Tiefe. Das führt zu einem Re-Modelling-Prozess in Gewebe und Haut», flötet Dr. Haroon im Vorfeld. Der will also mit Absicht was kaputt machen. Ich bin frische 37, ich bin doch morsch genug. Könnte man meinen. Haroon kennt keine Gnade.