Wer Schweiss auf Nummer sicher verstecken will, schlägt ihn am besten mit seinen eigenen Waffen: Im Wet Look und aus dem Gesicht heraus getragen, kann niemand mehr sagen, ob das «Wasser» in den Haaren gewollt ist, oder nicht. So gehts: Etwas Kokosöl mit einigen Tropfen Haaröl mischen. Die Mähne mit dem Mix auf den Fingern nach hinten streichen, bis das Ergebnis gefällt. Haarspray sorgt am Schluss dafür, dass alles da bleibt, wo ihr es haben wollt.

Hoch damit