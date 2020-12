Die vier schönsten Beauty-Looks für die Festtage

Auch wenn die diesjährigen Festtage nicht im ganz so grossen Stil gefeiert werden wie sonst, wollen wir uns an Heiligabend und Silvester wieder mal so richtig herausputzen. Dazu gab es 2020 bisher schliesslich eher wenig Anlass. Also wird geschniegelt und gestriegelt, und sei es nur für den kleinen Kreis zu Hause oder die Zoom-Dates mit der erweiterten Sippe oder Freunden. Dafür dürfte noch etwas Inspiration her? Kein Problem, wir verraten euch, welche Beauty-Looks dieses Jahr angesagt sind und wie ihr alten Klassikern einen aufregenden Twist verleiht. Also, Necessaire bereitstellen und los!