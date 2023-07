Waschen um vorzubeugen?

Was also tun? Nachdem wir uns in monatelanger Arbeit antrainiert haben, unsere Haare nicht mehr jeden Tag mit Shampoo zu strapazieren, werfen wir alles wieder über den Haufen? So dramatisch wäre das tatsächlich nicht. «Wer auf milde Produkte setzt, schadet seinem Haar mit der täglichen Wäsche nicht. Wer sich die Mühe aber nicht machen möchte, der kann auf Trockenshampoo zurückgreifen», rät der Experte. Auch wenn jemand stark am Kopf schwitzt, hilft ein Spritzer von unserem liebsten Haarprodukt. Das Puder saugt einen Teil des Schweisses auf und zögert das Fetten noch etwas hinaus.