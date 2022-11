So einfach geht Hailey Biebers Beauty-Smoothie

Hailey Bieber und ihr «Glazed Donut Skin» revolutionieren derzeit eine ganze Generation. Contouring inklusive unzählbaren Make-up-Schichten ist out. Glow lautet jetzt das Motto. Die Haut soll strahlen. Aber eben von Natur aus. Okay, okay, ein paar Produkte benötigt es dafür schon. Statt Foundation und Highlighter aber lediglich Pflegeprodukte. Passend dazu lancierte die 26-Jährige diesen Sommer sogar ihre eigene Skincare-Linie.