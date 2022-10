Eine Tatsache, der sich auch Model und Beauty-Idol Hailey Bieber bewusst ist. Ihre vorher mit blonden Highlights durchzogene Mähne färbte sie bereits im Frühling in ein warmes Soft Brown. Und wie es mit so fast allem ist, was die junge Geschäftsfrau trägt, zog ein Grossteil der Modewelt kurz darauf nach. Inzwischen ist der braune Schopf auf Instagram sogar beliebter als Balayage mit Blondnuancen.