Nur das hat gegen Anja Leuenbergers Akne geholfen

Noch nie litt Model Anja Leuenberger in ihrem Leben unter unreiner Haut – bis die Pandemie kam. Urplötzlich übersäten Pickel den sonst so makellosen Teint der Wahl-Zürcherin. Aus der Pubertät ist die 29-Jährige längst raus. Und auch mit dem harten Model-Business hatte die schlagartige Akne nichts zu tun: «Ich hatte noch nie Probleme mit meiner Haut. Sogar während den Fashion Weeks, an denen man drei Wochen lang 30 bis 40 Shows läuft und ständig neu- und abgeschminkt wird, blieb mein Teint eigentlich immer rein.» Vielmehr war es eine Kombination aus der zweiten Corona-Impfung, Stress, Reisen und der Menstruation, die die plötzliche Veränderung verursachte.