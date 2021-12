Und so geht's:

Wenn ihr nun auch so verknallt seid wie wir und den Look nachmachen möchtet, empfehlen wir euch Wimpernkleber – auch bei selbstklebenden Perlen. Damit bleibt die Verzierung an Ort und Stelle und die klebrige Masse verträgt sich gut mit Haut und Haar. Mit einem Nagel-Dotting-Tool oder einer ruhigen Hand lassen sich die Perlen am einfachsten platzieren. Jetzt braucht es nur noch etwas Geduld et voilà: Silvester kann kommen.