Wie schützt man die Haut vor Luftverunreinigung?

Zunächst gilt es, jeden Abend das Gesicht gründlich zu reinigen. Hier bewährt sich der sogenannte «Double Cleanse» - also zwei Durchgänge mit einem Reinigungsgel, -öl, -schaum oder einer Reinigungsmilch. Eine doppelte Reinigung entfernt nicht nur Make-up-Reste, sondern auch Schmutzpartikel, die sich im Laufe des Tages auf der Haut angesammelt und in den Poren festgesetzt haben. So können sich die Zellen in der Nacht besser regenerieren. Ein bis zwei Mal wöchentlich sollte man ein Peeling, etwa mit Fruchtsäure, in die Pflegeroutine einbauen.