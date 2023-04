Mythos 2: Einmal eingecremt, kann man den ganzen Tag in der Sonne liegen.

Auch dieser Mythos ist falsch. Sonnencreme funktioniert nämlich nicht als kompletter Sonnenblocker. Und ja, das gilt auch für diejenigen, auf denen «Sunblocker» draufsteht. Ist der Lichtschutzfaktor über 20, wird zwar einiges an UV-Strahlung abgeblockt, doch trotzdem dringt ein Teil in die Haut ein. Man sollte also nicht ewig in der Sonne liegen und sich unbedingt mehrmals eincremen. Vor allem solltet ihr euch über euren Hauttypen im Klaren sein: Helle Haut braucht oft einen höheren Lichtschutzfaktor als dunkle, Allergiker benötigen besonders hohen Schutz und auch Kinder sind empfindlicher als Erwachsene. Bei Unsicherheit, welche Sonnencreme für euch am besten geeignet ist, fragt ihr am besten in der Apotheke nach.