Was ist eigentlich ... Retinol?

Was macht Retinol mit der Haut?

Vitamin A ist der Bob der Baumeister unter den Zellerneuerern und ist quasi Projektleiter beim Aufbau der Hautstruktur. Unser Körper ist selbst in der Lage, Vitamin A zu produzieren, aber je älter wir werden und je mehr wir in der Sonne rumturnen, desto eher geht uns das kostbare Vitamin in der Haut durch die Lappen. Apropos: Was dann passiert, ist das Abschlaffen der Haut, die Elastizität geht Flöten. Es steigen euch Tränen in die Augen? Muss nicht sein, Bob der Baumeister aka Vitamin A aka Retinol ist ja da.