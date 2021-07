Was, wenns keine Mitesser sind?

Mitesser versus Follikel-Filamente

Was sind Mitesser?

Mitesser sind verstopfte Poren. Sie bestehen aus abgestorbenen Hautzellen, Bakterien und Talg. Wir unterscheiden zwischen geschlossenen, weissen Mitessern (Whiteheads) und offenen schwarzen Mitessern (Blackheads). Geschlossene Mitesser liegen unter der Haut und verursachen leichte Unebenheiten im Gesicht. Die offenen Mitesser sind offen – logisch. Sie färben sich deshalb schwarz, weil der darin enthaltene Farbstoff des Talgs (Melanin) in der Luft oxidiert.



Was sind Follikel-Filamente?

Follikel-Filamente sind vergrösserte Poren. Im Unterschied zu Mitessern wirken sie aber kleiner und feiner. Und! Verstopfen die Poren nicht. Sondern? Helfen der Haut, sie vor dem Austrocknen zu bewahren, in dem sie dazu beitragen, den Talg an die Hautoberfläche zu befördern. Deshalb finden wir sie dort, wo die meisten Talgdrüsen liegen. T-Zone: Stirn, Nase, Kinn. Wie bei Mitessern färben sich auch Follikel-Filamente dunkel. Wegen der Oxidation, die durch den Kontakt mit Sauerstoff passiert.



Wie entstehen Mitesser?

Sowohl Whiteheads als auch Blackheads entstehen immer dann, wenn Talg nicht mehr an die Hautoberfläche kommt. Wird die Haut ungenügend gereinigt, sammeln sich in den Poren Make-up-Rückstände, abgestorbene Hautzellen, Schweiss oder Bakterien. Wollen die Talgdrüsen ihr fettiges Sekret abgeben, um die Haut zu schützen und der Talg gelangt nicht an die Oberfläche, entsteht ein Stau. Vor allem bei einer übermässigen Talgproduktion tendieren Poren deshalb dazu, schnell zu verstopfen.



Wie entstehen Follikel-Filamente?

Follikel-Filamente unterstützen den Hautzyklus – auch wenn sie unschön aussehen. Sie entstehen, wenn sich abgestorbene Hautzellen in Poren ablagern und diese ausdehnen. Anders als bei Mitessern, die sich im ganzen Gesicht bilden, entstehen Follikel-Filamente hauptsächlich in der T-Zone.



Wie verschwinden Mitesser?

Um der Haut nicht zu schaden und Poren sichtbar zu vergrössern, empfiehlt es sich, das Gesicht bei offenen und auch bei geschlossenen Mitessern über ein Gesichtsdampfbad zu halten (Tipp: Kamille hat einen beruhigenden Effekt). Haben sich die Poren geöffnet, beziehungsweise ausgeweitet, können wir den Poren sanft mit Druck und einem Kosmetiktuch Freiheit schenken. Oder mit einem Porenreiniger über die Haut fräsen. Eine Maske (zum Beispiel mit Tonerde oder Aktivkohle) auftragen. Oder uns einem chemischen Peeling unterziehen.



Wie verschwinden Follikel-Filamente.

Wir haben gelernt: Follikel-Filamente sind gut für uns. Weil wir sie optisch aber trotzdem mit Unreinheiten assoziieren, ist es nachvollziehbar, sie ab und an beseitigen zu wollen. Wirklich entfernen lassen sich Follikel-Filamente nicht. Aber wir können ihr Aussehen abschwächen. Wichtig ist, sie anders als Mitesser zu behandeln. Keine Peel-Off-Masken und erst recht kein Ausdrücken! Je feiner die Poren, desto dezenter die Follikel-Filamente. Ergo? Greifen wir zu Wirkstoffen, die diesen Effekt bewirken: Niacinamid oder Retinol beispielsweise.