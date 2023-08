Die richtige Technik

Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie ihr einen Lack aufträgt? Dank der richtigen Methode verhindern wir nämlich einen unsauberen Rand bei der Nagelhaut – und der ist bekanntlich die halbe Miete, wenn es um schön lackierte Nägel geht. Indem wir einen Klecks der Farbe auf die obere Nagelmitte auftupfen und diesen Tupfer anschliessend mit dem Pinsel in Richtung Nagelhaut schieben, bekommen selbst wir Laien einen schönen Rand hin. Danach streichen wir den restlichen Nagel in Längsstrichen an. Um vorzeitiges Absplittern der Farbe zu vermeiden, malen wir zuvor die Spitzen waagerecht an, lassen das Ganze rund zwei Minuten trocknen und beginnen anschliessend mit der zuvor genannten Anstrich-Methode.