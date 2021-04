Wenn die Haut so richtig Durst hat, beschwert sie sich. An den Händen wird sie rau, an den Füssen springt sie auf, am Körper und im Gesicht schuppt sie sich. Schlängelt man sich auf der Suche nach SOS-Treatments durch die Regale der Drogerien und Apotheken, prangt da oft der Inhaltsstoff Urea. Mit 5%, 10% oder 30% des Zaubermittels. Der verspricht Linderung und soll auch die Bedürfnisse jeglicher Problemhaut stillen. Wirft man Google an, um die Begrifflichkeit zu klären, stolpert man schnell über die Übersetzung des lateinischen Worts: Urea ist nämlich Harnstoff. Also ... Urin? Schmieren wir uns freiwillig das auf Körper und Gesicht, was wir mehrmals täglich ausscheiden und runterspülen? Und ... wessen Urin ist das? Und auch: Warum hilft das?