Vitamin C

Das wohl bekannteste aller Vitamine kann so einiges – das Immunsystem stärken, die Zellen vor freien Radikalen schützen, die Wundheilung und den Aufbau des Bindegewebes unterstützen. Ausserdem kurbelt es die Produktion neuer Hautzellen an und kann so feine Linien und die Spuren von trockener Haut mildern. Besonders viel Vitamin C steckt in Brokkoli, Grünkohl, Rosenkohl, Himbeeren, Spinat und Petersilie.