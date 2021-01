3 Gründe, warum wir mehr von Ella Emhoff wollen

1. Sie strickt und häkelt bunte Textil-Träume

Ella studiert an der renommierten Parsons School of Design in New York City, hat sich aufs Stricken und Häkeln spezialisiert. An den Nadeln zaubert sie geringelte Hosen, blumige Crop Tops, duftende Hüte (ganz im Ernst, parfümiertes Garn machts möglich) und gemusterte Patchwork-Pullover mit «Hey, I Need Hugs»-Message. Bestellungen über Instagram nimmt sie aktuell keine mehr an, ihre Website ellaemhoff.com ist momentan noch «Under Construction». Wir würden aber schon mal unseren Finger auf Trackpad oder Maus platzieren und sofort abdrücken, wenn (wieder) geshoppt werden kann.