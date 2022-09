Tweed-Jacken bestechen diese Saison durch Lässigkeit

Wer an Tweed denkt, bringt das Material am ehesten mit Grosis in Verbindung, die Röcke und Jacken aus besagtem Textilgewebe zu lieben scheinen. Zu Recht – wie wir finden. Das Material ist nämlich besonders schick und, na ja, etwas bieder. So, wie es viele Omis nun mal mögen und das ist auch gut so.