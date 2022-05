Grob gestrickte Cardigans, Sonnenhüte und neutrale Farben – all das kennen wir von unserem Grosi. Was für ihre Generation völlig passend scheint, war für unsere Garderobe lange undenkbar. Wer schlüpfte als Kind schon so richtig gern in den selbst gestrickten Wollpulli, den sie uns jedes Jahr liebevoll zu Weihnachten geschenkt haben? Mit der Undankbarkeit ist jetzt endlich Schluss. Wie aus heiterem Himmel ist man 2022 nämlich total scharf auf die Inhalte aus Grosis Kleiderschrank. Während die einen sich derzeit mit Low Rise Pants und Schmetterling-Tops an der Y2K-Mode ergötzen, feiern die anderen die Ästhetik des sogenannten Granny Chics, also den Stil unserer Grossmütter.