Geadelte Mode

Victoria von Schweden, die frischgebackene Princess of Wales Kate oder Rania von Jordanien beweisen: Hosenanzüge sind längst keine Männersache mehr und aus dem Repertoire von königlichen Stilikonen sowie dem Who is Who der Mode-Szene nicht mehr wegzudenken. So ein gut sitzender Zweiteiler mit akzentuierter Schulterpartie verleiht seiner Trägerin Souveränität, nicht umsonst spricht man von einem Power Suit. Ob in Kombination mit einem lässigen T-Shirt oder einer seriösen Schluppenbluse – der Anzug passt zu jeder Gelegenheit.