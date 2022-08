Der Jeans-Mini geht in Verlängerung

Blaues Wunder

Vielleicht haben sich die seriösen Jupe-Modelle dieser Welt aber auch nach etwas frischem Wind gesehnt. Nach ein bisschen Rock’n’Roll, nach ein bisschen mehr Abenteuer und Sex-Appeal. Das Trendlabel Khaite NY, das auch ein Favorit von Meghan Markle ist, erfüllte ihnen diesen Wunsch – unzählige andere Marken folgten. Plötzlich kommt der Maxi-Rock in Denim daher, mit Schlitz an der Vorderseite, kombiniert mit transparentem Oberteil oder Crop-Top. Und plötzlich ist der Jeansrock in Überlänge, der lange in der Versenkung verschwunden war, wieder aufregend. Kein Wunder, ist er doch ein Allrounder – weniger sexy als der Mini, femininer als Denim in Hosenform und momentan das wohl hippste Beinkleid, das sich finden lässt.