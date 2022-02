Mit Hashtags wie #customairforceones und #customshoes gehen die selbstbemalten Schuhe jetzt auf Instagram und TikTok viral. Es gibt sie in allen möglichen Formen und Farben. Manchmal werden die Schnürsenkel ausgetauscht, bei einigen wird nur der ikonische Nike-Haken in einer anderen Farbe bemalt, wieder andere übertrumphen sich gegenseitig an kreativen Mustern.