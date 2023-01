Das sind die besten Looks der Golden Globes 2023

Schaulaufen der Superstars

Viel Glitzer, noch mehr Glamour und die Farbe Lila dominierten den diesjährigen grauen Fell-Teppich. Inoffizielles Motto: Old Hollywood Glam. Von Gucci über Schiaparelli bis hin zu Versace war alles dabei. Während sich Michelle Williams und Julia Garner in zuckersüsse Pastell-Roben hüllten, traf «The Queens Gambit»-Darstellerin Ana Taylor Joy mit einem minimalistischen Zweiteiler in kanariengelb voll ins Schwarze. Einerseits überraschten die Darstellerinnen mit kristallverzierten, fast schon bieder geschnittenen Kleidern, andererseits liessen sie dank Cut-outs und transparenten Materialien tief blicken: hier ein freigelegter Rücken, da ein durchtrainiertes Sixpack. Ganz oben auf der Best-Dressed-Liste landet wie üblich Billy Porter. In einer Mischform aus Smoking und Abendkleid in leuchtendem Magenta.