Seine Mode als Engländer an der Fashion Week in Kopenhagen zu zeigen, ist nicht gerade üblich. Schliesslich werden in der dänischen Hauptstadt mit Vorliebe skandinavische Brands vorgestellt. Christopher Raeburn hatte Glück. Er wurde im Rahmen der dänischen Modewoche als einer von drei Finalist*innen für die diesjährigen Zalando Sustainability Awards nominiert. Zu Recht. Seit der Firmengründung nutzt er für seine Kreationen ausschliesslich bereits bestehende oder nachhaltige Materialien. 2020 gewann er dafür in der Kategorie «Umwelt» sogar einen Fashion Award. Für den ersten Platz des Zalando Sustainability Preises hat es in diesem Jahr nicht gereicht. Die Siegesprämie von 20 000 Euro und die exklusive Partnerschaft mit Zalando staubte der Sportswear-Brand RANRA ab. Kein Grund für Christopher Raeburn den Kopf in den Sand zu stecken. Mit seinen innovativen Designs gilt er als Pionier in der Branche. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, was ein Label wirklich nachhaltig macht und was er sich in der Zukunft von seinen Kollegin*innen wünscht.