DAS ist die beliebteste Fashion-Farbe der Welt

Mehr Schwarz für alle

Im Jahresvergleich sind die Suchanfragen nach dem dunklen Ton übrigens um Ganze 22 Prozent angestiegen. Und irgendwie ist es ja auch klar: Dunkel sieht alles eleganter aus. Und irgendwie heiss. Auch wenn es noch so oversized, locker und schlabberig an uns sitzt. Gerade im Winter ist das eine ziemlich gute Sache. Ausserdem passt es zu allem im Schrank. Es steht jedem. Und: Es ist der beste Kombinationspartner für alle unsere farbigen Stücke. Direkt an zweiter Stelle der beliebtesten Farben kommt in der Schweiz nämlich Blau.