Ein flatterndes Satinkleid, das unsere zart gebräunten Beine sanft umweht. Die Träger rutschen dann und wann keck von den sonnengebräunten Schultern. Denkste. Würden wir unsere liebsten Sommerkleider tragen, hätten wir Gänsehaut. Es ist Hosenwetter. Leider. Die Sommerkleider, die baumeln stiefmütterlich behandelt am Bügel. Oder werden unter Jacken, Trenchcoats und Pullis versteckt – wenn man nicht Trick 17 anwendet und in die andere Richtung zwiebelt. Nämlich statt übers Kleid was drunter schichtet. Sarah Jessica Parker, alias Stilikone Carrie Bradshaw, flanierte gerade erst mit leichtem Jeanshemd unterm Boho-Kleid übers New Yorker Filmset des «Sex And The City»-Reboots «And Just Like That...». Und somit ist es offiziell: Ein Shirt macht das Sommerkleid katastrophentauglich.