Wer die Tür zum Yvy-Atelier öffnet, glaubt, sich im Raum geirrt zu haben. Statt Glanz und Glamour funkeln Hämmer, Zangen und Maschinen. Der in Schwarz-Weiss gehaltene Raum kommt einer Werkstatt gleich. Der Duft von schwerem Leder steigt in die Nase, die Klänge von psychedelischem Rock setzen sich in den Ohren fest. Durch grosse Fenster flutet Licht herein und trifft auf die prominent platzierte Discokugel. Der Schimmer, der aufleuchtet, malt hübsche Muster auf Yvonne Reichmuths Porzellanteint. Mit ihrem Modelabel Yvy mischt die Wahlzürcherin seit knapp sieben Jahren die Modeszene auf. Nicht nur hierzulande feiern die extravaganten Harnische, Corsagen und Gürtel grosse Erfolge. Die Leder-Accessoires der 36-Jährigen kommen vor allem in Hollywood gut an. «Angefangen hat alles mit Monica Bellucci. Sie war die Erste, die alle kannten und die in meinen Designs fotografiert wurde», erinnert sich Reichmuth. Das war 2015. Seither glänzt eine Showgrösse nach der anderen in Yvy. Zur prominenten Fanbase gehören unter anderen Madonna, Lady Gaga und Kristen Stewart.