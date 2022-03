Seit Kristen Stewart in «Spencer» die verstorbene Prinzessin Diana verkörperte, tingelt sie von einer Award-Show zur nächsten. So geschehen vergangene Woche beim International Film Festival in Santa Barbara. Dort schritt die Schauspielerin, wie man es von ihr gewohnt ist, in einer Robe von Chanel über den Roten Teppich. Als Markenbotschafterin lässt sich Stewart nämlich fast immer im feinen französischen Tweed-Kostüm, Kleid oder Hosenanzug des Labels ablichten. Immer elegant, selten sexy. Schliesslich steht kein anderes Modehaus für solch klassisches Design wie Chanel. Umso mehr schockiert die Amerikanerin als sie ihren «American Riviera Award» in einem durchsichtigen Naked Dress entgegen nahm.