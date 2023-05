Bei der Krönung von König Charles III. (74) in London zogen auch seine hochrangigen Gäste die Blicke auf sich. Unter den 2.000 geladenen Gästen in der Westminster Abbey befanden sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter anderer Königshäuser. Die royalen Damen entschieden sich überwiegend für zurückhaltende Kleidung in gedeckten Farben.