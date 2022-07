Charlènes Sommer-Style ist genau das, was wir brauchen

Wer dieses Jahr auf mehreren Hochzeiten tanzt, liest nun aufmerksam weiter: Pastellfarbene Kleider, die aus Organzastoffen gemacht sind, versprühen eine gehörige Portion Glamour. Befinden sich dann noch florale Muster auf dem Stück, ist der Fashion-Jackpot geknackt. So zumindest passiert am Rotkreuzball in Monaco. In der Robe von Prada erinnert Charlène an eine Eisprinzessin mit Vorliebe für Blumenwiesen.