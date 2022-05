Charlènes Lieblings-Mode-Label kommt aus der Schweiz

Die Motoren röhren, der Champagner fliesst. Wenn in Monaco Gummi auf hartem Asphalt quietscht, sind die königlichen Monegassen nicht weit entfernt. So geschehen am Wochenende während der Formel E-Weltmeisterschaft. Für Fürstin Charlène war es der erste offizielle Auftritt in diesem Jahr. Zusammen mit ihrem Ehemann Fürst Albert II. und den Zwillingen Jacques und Gabriella fieberte sie den elektrobetriebenen Formelautos von der Tribüne aus zu und trug dabei einen grau melierten Anzug vom St. Galler Modelabel Akris. Besonders raffiniert? Der kniehohe Schlitz im Schlag des Hosenbeins: