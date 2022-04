Diesen Trend nehmen wir alles andere als auf die leichte Schulter. Denn mit Neckholder-Tops ist es uns diese Saison ernst. Der Trend aus den 2000ern zeigt sich in diesem Jahr in einer abgewandelten Form. Mit den vergleichsweise fast schon züchtigen Tops von Pop-Stars wie Kylie Minogue und Britney Spears hat er nicht mehr viel am Hut. Während das Halterneck vor 20 Jahren zumindest noch unsere Vorderseite verhüllte und nur die Schulter- und Rückenpartie hervorblitzte, sind die neuesten Modelle cropped und lassen tief blicken.