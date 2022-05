Im Sommer sind Blumenkleider so überraschend wie lautes Vogelgezwitscher und summende Hummeln. Und dennoch: Wir können nicht ohne und greifen immer wieder auf die bunten Prints zurück. Weil sie eben so hübsch sind. Ob Nelken, Margeriten oder Wiesenblumen – florale Muster evozieren Fantasien von Spaziergängen über englische Wiesen und passen perfekt zu pompösen Fiestas am Lago di Como oder fröhlichen Feierlichkeiten im Stadthaus. Darum: Never change a winning team!