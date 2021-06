Von durchtrainiert bis kugelrund

Sämtliche Künstler*innen erschienen auf dem Roten Teppich und traten in einzigartigen Kostümen auf die Bühne. Besonders auffällig: Lil Nas X und Cardi B. Der Sänger zeigte sich auf dem Red Carpet in einer einzigartigen Robe und auf der Bühne in einem ägyptischen Kostüm mit seeehr wenig Stoff – und hottem Sixpack. Cardi B zeigte ebenfalls ihren Bauch. Der war allerdings nicht so durchtrainiert wie sonst, sondern kugelrund, denn die Rapperin ist zum zweiten Mal von Ehemann Offset schwanger. Ach ja, dann war da noch Schauspielerin Zendaya mit einem Versace-Kleid, das an einen Auftritt von Beyoncé erinnerte. Rapper DaBaby kam mit Ventilator auf dem roten Teppich … aber seht am besten selbst: