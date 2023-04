Die schönsten Übergangsjacken für den Frühling 2023

Steppjacke in Khaki

Steppjacken waren bereits im vergangenen Herbst als Übergangsjacken hoch im Kurs. Im Frühling halten sie wieder Einzug in unsere Garderobe. Besonders angesagt sind derzeit Steppjacken in zurückhaltendem Khaki. Der perfekte Look für alle, die einen klassischen, aber modebewussten Stil mögen. Die Steppjacke wirkt besonders edel in Kombination mit einer schwarzen High-Waist-Jeans und einem schwarzen Strickpullover.