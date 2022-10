Darum ist die Bomberjacke im Herbst ein Must-have

Verantwortlich dafür sind Modehäuser wie Prada, Givenchy oder Isabel Marant. Sie zeigen in ihren Herbst- und Winter-Kollektionen raffinierte Neuinterpretationen der ursprünglichen Fliegerjacke. So hielt Prada am Leder und Fellkragen fest, verlängerte die Jacke jedoch deutlich. Leichte Midiröcke aus transparentem Stoff bildeten einen gelungenen Kontrast zu den schweren Jacken.