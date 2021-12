Über 30 Jahre ist es her, dass «Pretty Woman» in den Schweizer Kinos rauf und runter lief. Was wir von dem Klassiker gelernt haben? Den Glauben an die grosse Liebe sollten wir niemals verlieren – und von Overknee-Stiefeln im Alltag besser die Finger lassen, um ja keinen falschen Eindruck zu wecken. Mittlerweile haben sich die heissen Stiefel ihren Platz zurück in unser Schuhregal erkämpft. Ja, sogar in den spanischen Palast haben sie es geschafft. Denn als Königin Letizia nun anlässlich des 75. UNICEF-Jubiläums in Madrid hinterm Rednerpult hervortrat, staunte man nicht schlecht: Zwar trug sie einen braven Rollkragenpullover zum ausgestellten Midirock, aber unter selbigem kamen Stiefel zum Vorschein, die einem ganz schwindlig werden liessen. Knallrote Overknees. Jesses!