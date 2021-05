Langsam aber sicher kehrt etwas Normalität in die glamouröse Welt der Red Carpets zurück. Heisst: Auf dem Teppich darf auch mal ohne Maske posiert werden – und zwar live. Vor Ort. Mit (viel) Haut und Haaren. Und genau so geschah es auch in der Nacht von Sonntag auf heute, dass sich in Los Angeles zahlreiche Promis aufgebrezelt und für die MTV Movie & TV Awards in Schale geworfen haben. Und einige waren … naja … nennen wir es mal vielleicht etwas übermotiviert. Aber hey, jedem das Seine! Trotzdem möchten wir es nicht missen, einigen Outfits speziell viel Aufmerksamkeit zu schenken. Also, klickt euch gerne durch die Galerie: