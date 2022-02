Heiss wie ein Vulkan

Was auch immer der Grund sein mag, die auffällige Farbe verleiht jedem Look die nötige Portion Würze. Selbst basic-liebende Modeikonen wie Kate Moss und Anna Wintour streuen Rot in ihre Outfits ein und Miley Cyrus und Zendaya heizen ein, indem sie sich von Kopf bis Fuss in dem Ton einhüllen. Ein Look mit Signalwirkung – und für alle gemacht, die aus dem so üblichen Einheitsbrei hervorstechen möchten. Zudem stehen die Chancen gut, dass sich in eurem Kleiderschrank bereits ein Teil in Tomatenrot befindet und sehnlichst auf seinen grossen Auftritt wartet (wenn nicht HEUTE, wann dann?). Und wer jetzt noch nicht überzeugt ist, kann sich von Stars und Royals inspirieren lassen: