Ob Fischer mit ausgestreckter Angelrute jemals darauf warteten, dass die Modeszene an ihrem Look anbeisst? Bucket Hats hängen seit Längerem am Haken – ob im Sommer oder Winter. Noch ist kein Ende in Sicht. Stattdessen setzen wir in der kalten Jahreszeit auf lässiges Material, dass gleichzeitig unsere Birne warm hält.