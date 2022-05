Dieser Modetrend ist ein echter Dauerblüher

Style-Liebling des Königshaus

Die 33-Jährige trug an der Vorpremiere der Pferdeshow «A Gallop Through History», die im Rahmen des Thronjubiläums von Queen Elizabeth stattfindet, ein bodenlanges Blumenkleid von The Vampires Wife. Eine Marke, die nicht nur von der 33-Jährigen, sondern auch von ihrer Schwägerin Kate, der Herzogin von Cambridge, geliebt wird. Susie Cave, die Frau des Musikers Nick Cave, gründete The Vampires Wife 2014 – unter Mode-Enthusiaten ist das Label Anlaufstelle Nummer eins für florale Kleider. Wenn auch für einen saftigen Preis. Das Modell von Beatrice schlägt mit rund 1760 Franken zu Buche.