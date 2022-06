Dieser Trendschuh löst den klassischen Birkenstock ab

Bei den Boston Clogs handelt es sich nicht etwa um ein neues, sondern um ein altbewährtes Modell aus dem Jahr 1977. Ursprünglich als Haus- und Arbeitsschuh entworfen, hat es sich in den vergangenen Jahrzehnten klammheimlich zu einem echten Streetstyle-Star gemausert. Einer, ohne den diesen Sommer nichts geht – wenn wir Influencer*innen und Modeprofis Glauben schenken (wollen). Zu Recht, wie wir finden. Denn der fersenfreie Slipper mit abgerundeter Zehenpartie und Schnallenverschluss hat nicht nur etwas Cooles und Minimalistisches an sich, sondern ist auch erschwinglich. Zudem sind die (Outdoor-)Pantoletten wahnsinnig bequem und widerlegen damit das Sprichwort, dass wir für Schönheit leiden müssen. «Wer lässig sein will, trägt Bequemes» würde es aktuell wohl viel eher treffen, weil komfortable Outfits momentan trenden.