Luxusbrands ziehen die Preise an

Eignen sich Handtaschen als Investment?

Früher legte man in Wohnungen und Häuser an. Das können sich heute nur noch die wenigstens leisten. Mit Bitcoins und NFTs ist das Spektrum der Alternativen inzwischen breit . Doch findet man den wahren Reichtum schon bald in der eigenen Taschensammlung?